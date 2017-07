'Matthews kan Sagan verslaan in sprint heuvelop als alles goed gaat'

In de finale van de rit naar de top van de citadel van Longwy ging het niet vlekkeloos voor Team Sunweb en de Australiƫr Matthews, die nog wel naar de tweede plaats reed op een halve fietslengte van Sagan.

"Ik moest Michael samen met Ramon Sinkeldam naar de voet van de slotklim brengen, maar hij raakte ons kwijt toen we op een kilometer of vier van de finish een smal weggetje op draaiden", aldus Mike Teunissen in gesprek met NUsport.

"We hebben vervolgens gewacht of hij nog kwam, maar dat gebeurde maar niet. Op de klim reed hij ons nog wel voorbij, maar toen waren ik en Ramon niet meer bij machte om hem nog te helpen."

"Michael heeft vervolgens zelf wat plekken goedgemaakt en toen hebben onze klimmers Warren Barguil en Simon Geschke het overgenomen."

Ploegleider Aike Visbeek zag vanuit de auto dat Matthews vervolgens ook even het wiel van Barguil en Geschke verloor. "Michael moest daardoor net van te ver komen en op het einde is dat misschien net die extra energie die ontbrak om Sagan te kunnen kloppen."

"Dit is een teleurstelling, want dit was misschien wel onze beste kans om een rit te winnen deze Tour", vervolgt Visbeek, die maandag wel bevestiging vond voor het gevoel dat Matthews in staat is om Sagan te verslaan. "Maar dan moet wel alles goed gaan en dat ging het vandaag niet helemaal."

Teunissen spreekt ook van een "gemiste kans", maar de 24-jarige Tourdebutant kijkt ook met een goed gevoel naar de rest van de Tour.

"Het ging vandaag allemaal niet ideaal en dan hoor je na de finish dat Michael toch nog tweede is geworden. Dat geeft aan dat hij in orde is. Het vertrouwen in Michael was al groot en ik denk dat we na vandaag heel veel vertrouwen mogen hebben richting de volgende kans voor Michael."

De volgende sprint heuvelop is pas over twee weken in de veertiende etappe naar Rodez. Dinsdag staat er eerst weer een vlakke rit op het programma van het Luxemburgse Mondorf-les-Bains naar het Franse Vittel.