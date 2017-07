Van Avermaet had liever gezien dat Sagan niet uit pedaal was geschoten

"Man tegen man is het moeilijk om Sagan te kloppen", aldus Van Avermaet vlak nadat hij achter Sagan, Michael Matthews en Daniel Martin als vierde was gefinisht in Longwy. "Ik denk dat de sterkste gewonnen heeft."

De olympisch kampioen van BMC probeerde op het slotklimmetje een puur man-tegen-mangevecht te voorkomen door Sagan in de laatste hectometers naar de kop te dwingen.

"Ik wilde van ver aangaan om Sagan een beetje uit de tent te lokken en daarna in zijn slipstream mee te gaan. Maar juist op dat moment schiet hij uit zijn pedaal en kwam ik naast hem in de wind te rijden", baalde Van Avermaet.

"Dat was in mijn nadeel. Als Sagan vroeg had aangezet, had ik misschien over hem heen kunnen komen en was er misschien een kans geweest voor mij om te winnen."

Porte

Van Avermaet begon mede door een lange kopbeurt van BMC-kopman Richie Porte in een perfecte positie aan de sprint in Longwy.

"Het was niet echt de bedoeling dat Richie dat zou doen, maar het is goed dat hij het deed", stelde Van Avermaet. "Iedereen zat daardoor aan zijn max en het is nooit echt stilgevallen in de finale."

"Dat was gunstig voor mij en ik zat ook waar ik moest zitten. Dan zijn het de benen die tellen. Ik had misschien nog iets hoger kunnen eindigen, maar dan had alles perfect moeten lopen. Ik ben tevreden met hoe ik het heb gedaan."