Sagan: 'Ik maakte twee fouten in de sprint, maar win toch'

Voor de 27-jarige Slowaak van Bora-Hansgrohe is de etappezege in Longwy de achtste in zijn loopbaan. Hij hield op de hellende aankomst de Australiër Michael Matthews en de Ier Daniel Martin net achter zich.

Sagan erkende dat hij zeker twee fouten maakte in de sprint. "Ik zag een gaatje met nog 800 meter te gaan en besloot te versnellen. Dat was veel te ver en veel te snel", erkende de vijfvoudig winnaar van de groene trui.

"Toen ik echt aanzette, schoot mijn voet uit mijn pedaal. Dat was een tweede fout, maar ik heb toch gewonnen. Matthews kwam erg dichtbij, maar ik ben blij dat ik hem voor wist te blijven."

Zwaar

Volgens Sagan was de rit van maandag een stuk zwaarder dan verwacht. "We hadden de hele dag wind tegen en dat zorgde voor veel stress in het peloton. Maar het team heeft heel hard voor me gewerkt, daar ben ik de jongens dankbaar voor."

Dinsdag staat het peloton een vlakke rit over 207 kilometer van Mondorf-les-Bains naar Vittel te wachten. De verwachting is dat de sprinters om de dagzege zullen strijden.