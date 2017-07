Ten Dam noemt tweede plek van ploeggenoot Matthews 'jammer'

"Dit is jammer. We zijn all in gegaan. Ik zag net op de beelden dat Sagan een halve fietslengte voorsprong had. Dat is geen schande", aldus de 36-jarige routinier van de Duitse wielerformatie bij de finish in Longwy tegen de NOS.

Ten Dam vertolkte in de rit een hoofdrol door lange tijd op kop van het peloton te rijden. "Het was ook de afspraak dat ik als eerste zou gaan rijden. We hadden de boel goed onder controle, maar toen Thomas Dde Gendt en Lilian Calmejane de koplopers achterna gingen, deed dat wel even zeer."

De tweede plek van Matthews was voor Team Sunweb extra teleurstellend omdat de ploeg de heuvelachtige etappe met rode pen had omcirkeld in haar agenda. "Dit was de eerste van drie ritten waarin we vol voor de zege wilden gaan. Helaas is ons dat niet gelukt."

Masseren

Ten Dam was over zijn eigen optreden wel te spreken. "Ik ben deze Tour wel goed. Ik heb hele goede benen. Ik wil woensdag weer goed zijn op de Planche des Belles Filles. Ik heb vandaag wel een jasje uitgedaan. Straks eten en mezelf laten masseren, dan komt het wel weer goed."

Ten Dam denkt dat Team Sunweb met opgeheven hoofd het hotel kan opzoeken. "We hebben er alles aan gedaan. We mogen tevreden zijn. We rijden hier om te winnen. Dat hebben we wel weer laten zien."