Sagan sprint naar winst in derde etappe van Tour de France

Achter de Slowaak van Bora eindigde de Australiër Michael Matthews (Sunweb) als tweede, de Ier Daniel Martin (Quick-Step Floors) kwam als derde over de meet.

Sagan leek de zege nog te verspelen. De Slowaak lag in de eindsprint al snel voorop, maar schoot met zijn voet uit het pedaal. Hij wist zich tijdig te herstellen en de rest achter zich laten.

Voor de 27-jarige Slowaak is het zijn achtste etappezege in de Tour de France. Vorig jaar won hij drie ritten. Sagan jaagt op zijn zesde groene trui op rij.

De derde rit ging van het Belgische Verviers via Luxemburg naar Longwy, net over de grens in Frankrijk. Daar was de finishlijn getrokken op een heuvel van derde categorie: de Côte des Religieuses.

Thomas

De Brit Geraint Thomas wist zich in de voorste gelederen te handhaven en mag dus dinsdag opnieuw starten in de gele trui. Alle favorieten in de strijd om het algemeen klassement kwamen in dezelfde groep over de streep.

In het klassement is Thomas' kopman Chris Froome de nieuwe nummer twee op twaalf seconden achterstand. Matthews staat met dezelfde achterstand derde, terwijl Sagan op een seconde van dat tweetal de nieuwe nummer vier is.

De Nederlandse renners kwamen niet in de buurt van de ritzege. Op plek 85 was Marco Minnaard de beste. Renners als Robert Gesink en Bauke Mollema lieten het in de slotfase lopen en kwamen op minuten achterstand binnen.

Calmejane

De 24-jarige Fransman Lilian Calmejane hield van alle vluchters het langst stand. De coureur van Direct Energie meldde zich samen met Thomas De Gendt (Lotto Soudal) en Pierre-Louis Perichon (Fortuneo) met nog 60 kilometer te gaan bij de oorspronkelijke kopgroep.

Dat drietal ging er vervolgens samen met Romain Hardy vandoor. Die Fransman vormde met Nils Politt (Katusha-Alpecin), Adam Hansen (Lotto Soudal), Romain Sicard (Direct Energie) Nathan Brown (Cannondale-Drapac) en Frederik Backaert (Wanty-Groupe Gobert) aanvankelijk de ontsnapping van de dag, maar zij kregen nooit veel ruimte. Brown hield aan het avontuur wel de bolletjestrui over, die hij overneemt van ploeggenoot Taylor Phinney.

Met nog zo'n 20 kilometer te gaan liet Calmejane zijn medevluchters achter zich, waarna hij solo op weg ging naar Longwy. Op 10 kilometer van de streep zat de vluchtpoging van de jonge Fransman er echter op.

Dinsdag staat het peloton een vlakke rit over 207 kilometer van Mondorf-les-Bains naar Vittel te wachten. De verwachting is dat de sprinters om de dagzege zullen strijden.