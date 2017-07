Gilbert ziet mooie kans in 'thuiswedstrijd', Mollema voorspelt 'tricky finale'

Gilbert was maandag met afstand de meest populaire renner voor de start van de derde Tourrit in Verviers. De Waal speelde dan ook een thuiswedstrijd.

"Ik ben hier een paar kilometer vandaan geboren", zei de 34-jarige Belg voor de teambus van Quick-Step Floors. "Het is wel heel speciaal om hier te starten in de Tour. En dat ook nog twee dagen voor mijn verjaardag."

Gilbert geldt bovendien als een van de topfavorieten voor de zege in finishplaats Longwy, net over de Franse grens. De streep is getrokken na een klimmetje van 1,6 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 5,8.

Zo'n aankomst lijkt gemaakt voor Gilbert, die eerder dit jaar al de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race op zijn naam schreef.

"Het is een heel mooie rit vandaag", aldus Gilbert. "Een mooie kans. De bedoeling is om gewoon te koersen en mee te zijn in de finale. Dat is het moeilijkste."

Mollema

Voor Mollema zullen de prioriteiten anders liggen in Longwy. De Groninger moet als 'meesterknecht' voorkomen dat kanshebber voor de eindzege Contador tijd verliest.

"Ik moet zorgen dat ik bij Alberto in het wiel zit in de absolute finale. Als er dan iets gebeurt, moet ik attent zijn", stelde de renner van Trek-Segafredo. "Je kunt op deze aankomst zo maar een paar seconden verliezen als je niet alert bent."

"Het is best een tricky finale. Het gaat vijf, zes kilometer voor de streep wat naar beneden, dan wordt het smal en vervolgens zijn de laatste anderhalve kilometer bergop. Het is belangrijk dat je daar bij de eerste twintig kilometer naar boven draait."

"Mannen als Gilbert, Greg Van Avermaet en Peter Sagan zullen hier gaan aanvallen. Dat zijn niet direct concurrenten voor het klassement, maar de klassementsrenners moeten er gewoon bij zitten vandaag."

De derde etappe van de Tour is om 12.25 uur begonnen. De finish wordt verwacht tussen 17.05 uur en 17.35 uur.