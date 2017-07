Peter Sagan: 'Mijn sprint was niet heel goed'

Sagan kwam in de straten van Luik veel te vroeg op kop in de eerste massasprint van de 104e editie van de Ronde van Frankrijk en was daardoor kansloos voor de ritzege.

"Ik ging jammer genoeg te vroeg aan, waarna Sonny Colbrelli het gat naar mij dichtreed", aldus de Slowaakse wereldkampioen, die jaagt op zijn zesde eindzege op rij in het puntenklassement.

"Veel meer is er niet over te zeggen; mijn sprint was niet heel erg goed. Maar ik voel dat de vorm goed is, dus we gaan het maandag opnieuw proberen."

Ploegleider Patxi Vila van Bora-Hansgrohe was vooral blij dat zijn kopman de massale valpartij op dertig kilometer van de streep ontliep en zonder kleerscheuren over finish kwam in Luik.

"We hebben geluk gehad, onze jongens hebben alle valpartijen ontweken", zegt Vila. "Peter kwam te vroeg op kop in de sprint, maar als je daar eenmaal zit, kun je niet veel meer doen dan het beste ervan proberen te maken."

Greipel

De Duitser Greipel eindigde achter zijn landgenoot Marcel Kittel en de Fransman Arnaud Démare als derde in de Belgische stad. De kopman van Lotto Soudal zag mede door de manoeuvre van Sagan een chaotische eindspurt.

"Sagan zat te vroeg op kop en hield in, vervolgens deed iedereen dat. 250 meter voor de meet aangaan was te vroeg, dus moest ik wachten", aldus Greipel.

"Kittel reed een sterke sprint vandaag, ik ben geklopt op mijn waarde. Dat ik hier meedeed voor de overwinning is wel hoopgevend voor wat nog komen gaat."

De Tour gaat maandag verder met een etappe van het Belgische Verviers naar het Franse Longwy. De finish ligt na een klimmetje van 1,6 kilometer.