Team Sunweb rekent op Matthews bij lastige aankomst derde Tourrit

"Normaal gesproken is de rit van maandag wel wat voor Michael", aldus Curvers, de 37-jarige wegkapitein van Team Sunweb, in gesprek met NUsport.

De 212,5 kilometer lange derde Touretappe voert het peloton van het Belgische Verviers naar het Franse Longwy vlak over de Luxemburgse grens. De finish is getrokken op de top van een colletje van derde categorie. De klim is 1,6 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 5,8 en een maximum van 11 procent.

De kans is daarom groot dat andere renners zich van voren zullen laten zien in de absolute finale dan zondag in de vlakke massasprint in Luik, die gewonnen werd door Marcel Kittel.

"Ik heb begrepen dat het slotklimmetjes echt een lastig dingetje is", zegt Curvers. "En Michael werd dit jaar vierde in Luik-Bastenaken-Luik, dus dat wil zeggen dat hij wel een klimmetje over kan."

Ingesloten

Matthews probeerde zich zondag in de tweede etappe ook al te mengen in de strijd om de dagzege, maar de Australiër moest in Luik genoegen nemen met de negende plek.

"Ik denk dat we tevreden moeten zijn over hoe we gereden hebben in de eerste massasprint", stelt Curvers. "Tot de laatste kilometer hebben we Michael als ploeg heel goed van voren kunnen houden. Maar op driehonderd meter van de streep raakte hij een beetje ingesloten, waardoor hij snelheid verloor."

"Dat hoort ook bij het spelletje. De eerste massasprint in de Tour is altijd hectisch. Dan komt het aan op millimeterwerk. Als je ergens een steekje laat vallen, doe je niet mee om de overwinning."

"Zo'n aankomst als zondag, met iedereen nog fris en met hoge snelheden, is bovendien niet waar Michael het van moet hebben", vervolgt Curvers. "Er komen deze Tour etappes die hem beter liggen, te beginnen maandag."

De derde etappe van de Ronde van Frankrijk begint maandag officieel om 12.25 uur. De finish wordt verwacht tussen 17.05 uur en 17.35 uur.