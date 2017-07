Froome opgelucht dat valpartij geen tijdverlies of blessure oplevert

"Ik heb gelukkig geen blessures, ik heb alleen wat vel verloren op mijn achterwerk", zei Froome, nadat hij in de buik van het peloton was gefinisht in Luik.

"Dit hoort ook bij de koers, elke keer dat je opstapt, loop je het risico om te vallen. We wisten dat het glad was door de natte omstandigheden en iemand (een renner van Katusha, red.) gleed een paar plaatsen voor me onderuit. Op deze snelheden kun je een valpartij dan niet meer voorkomen."

Onder anderen geletruidrager Geraint Thomas en Luke Rowe lagen ook op de grond namens Team Sky, maar ook zij konden hun weg snel vervolgen.

"Gelukkig is iedereen oké en zijn we zonder tijdverlies aan de finish gekomen", aldus Froome. "Dat was het belangrijkste."

Panikeren

Ploegleider Servais Knaven onderschreef de woorden van zijn kopman. "Het belangrijkste was dat Chris snel weer op z'n fiets zat en redelijk snel terugkwam in het peloton. Dat is meestal een goed teken."

"Natuurlijk zit niemand hier op te wachten, maar weten allemaal dat vallen erbij hoort. Gelukkig valt het mee met Chris. Ik verwacht niet dat deze valpartij volgende week nog mee gaat spelen. Het ziet er allemaal goed uit."

Knaven zag vanuit de ploegleidersauto dat er geen paniek was bij Team Sky en Froome na de valpartij. "Ik denk dat Chris wat dat betreft heel erg is gegroeid in de afgelopen vier, vijf jaar. Hij weet dat hij een goede ploeg om zich heen heeft, hij heeft alle vertrouwen in zijn teamgenoten."

"Panikeren is nooit goed, zeker niet in zulke omstandigheden. Ik denk dat het heel belangrijk was dat Chris rustig bleef, ook toen hij nog een keer van fiets moest wisselen. Uiteindelijk is alles goed gekomen."

Froome staat na twee dagen op de zesde plek in het algemeen klassement, op twaalf seconden van zijn ploegmaat Thomas. De Tour gaat maandag verder met een heuvelachtig etappe naar het Luxemburgse Longwy.