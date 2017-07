Lotto-Jumbo-renner Leezer houdt geen breuken over aan valpartij

De wegkapitein van Lotto-Jumbo was betrokken bij een massale valpartij 30 kilometer voor de finish in Luik.

Leezer, die normaal een belangrijke rol speelt in de sprinttrein rond Dylan Groenwegen, bereikte op grote achterstand de finish en werd daarna meegenomen voor onderzoek.

Ploegleider Frans Maassen had even gevreesd dat er sprake zou zijn van een scheurtje in het rechteronderbeen, maar onderzoek bracht niets ernstigs aan het licht.

Leezer kan maandag van start in de derde etappe, zo liet de formatie zondagavond weten.

Gesink

Hoe belangrijk Leezer voor Lotto-Jumbo is bewees Robert Gesink, die na de val onmiddellijk zijn fiets wilde afstaan. "Tom hebben we nodig in de sprint. Daarom wilde ik hem mijn fiets geven, maar de ploegleiders waren er snel bij.''

Gesink reed terug naar het peloton in een groepje met de eveneens gevallen Chris Froome. "Die zat aardig in de stress, hij was behoorlijk gehavend en had bijna geen broek meer aan.''