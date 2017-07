Kittel emotioneel en opgelucht na zege in tweede Tourrit

De sprinter van Quick-Step Floors voelde extra druk om te winnen doordat de rit van start ging in Düsseldorf in zijn vaderland Duitsland. Hij was dan ook behoorlijk emotioneel toen hij als winnaar over de finish kwam.

"Ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen. Ik ben heel blij dat ik deze zege heb", was de eerste reactie van de 29-jarige Kittel, die de massasprint met overtuiging won.

De Duitser, die alweer zijn tiende dagsucces in de Tour vierde, genoot van het vertrek in Düsseldorf. "Het was een geweldige start met zoveel mensen. Het zou gek zijn als ik geen verwachtingen en druk voelde. Dit was een groot doel voor mij."

Kittel boekte eerder vier overwinningen in 2013 en 2014 en voegde daar in de Ronde van Frankrijk van vorig jaar één zege aan toe.

Improviseren

In de laatste meters van de vlakke rit over 203,5 kilometer liep de geplande strategie van Quick-Step in de soep, waardoor Kittel min of meer op zichzelf aangewezen was en moest improviseren.

"Om eerlijk te zijn werkte ons plan niet. Het positieve was dat ik laat aanging en uit het wiel kwam. Ik moest mijn eigen weg kiezen en ging van wiel naar wiel. Ik ben heel opgelucht."

Met zijn winst pakte Kittel tevens de groene trui. De Tour gaat maandag verder met opnieuw een vlakke rit, al is er wel een aantal kleine klimmetjes in het parcours tussen Verviers en Longwy opgenomen. De eindstreep ligt op een klim van derde categorie, waardoor Kittel vermoedelijk niet voor een nieuwe zege in aanmerking komt.