Groenewegen had op meer gehoopt dan vijfde plaats in Luik

"Ik geef mezelf een voldoende voor deze sprint, maar ik had meer verwacht van de uitslag", zei de sprinter van Lotto-Jumbo.

Groenewegen zocht in de straten van Luik het wiel van Nacer Bouhanni (Cofidis), maar kwam nooit echt in een kansrijke positie terecht.

"Toen ik op een bordje zag staan dat we nog 450 meter moesten fietsen, besloot ik om nog heel even te wachten. Niet veel later ging iedereen me voorbij. Dat is jammer, maar dat is sprinten."

Ellebogen

Op televisiebeelden was te zien dat Groenewegen ook nog even in aanraking kwam met André Greipel, maar dat had volgens de 24-jarige Amsterdammer weinig om het lijf.

"Er zal best iets van contact geweest zijn. Ik heb vandaag wel een paar ellebogen gevoeld, maar ook uitgedeeld. Dat hoort nou eenmaal bij het sprinten."

Groenewegen is van mening dat de sprinttrein van Lotto-Jumbo in de Belgische stad heeft laten zien sterker te zijn dan een jaar geleden. "Dat geeft een goed gevoel. Nu is het op naar de volgende sprints."

De voormalig Nederlands kampioen is bezig aan zijn tweede Ronde van Frankrijk. Vorig jaar behaalde hij met een vierde, een zevende en een tiende plaats drie top tien-noteringen.