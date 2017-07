Kittel hoopt 'supervette' Tourstart in eigen land te bekronen met zege in Luik

"Ik verheug me ontzettend op deze dag", aldus de 29-jarige Kittel voor de start van de tweede Tourrit in Düsseldorf. "Het is een heel bijzondere en unieke ervaring om als Duitse renner een Tourstart in eigen land mee te maken."

Het Duitse wielrennen ging in het vorige decennium door een diep dal na dopingbekentenissen van onder andere Jan Ullrich en Erik Zabel. Dat leidde ertoe dat de Tour jarenlang niet meer live werd uitgezonden bij onze oosterburen.

Het was daarom voor alle Duitse renners speciaal dat de Ronde van Frankrijk zaterdag voor het eerst sinds 1987 weer eens in (West-)Duitsland begon.

"Voor mij is dit nu al een mooie dag", zei Kittel zondag. "Het is supervet dat er zoveel mensen waren in Düsseldorf. Ik probeer alle herinneringen bij me te houden en ervan te genieten."

Concurrentie

Het feest zou compleet zijn voor de kopman van Quick-Step Floors als hij zondag in Luik de sterkste is in de eerste massasprint. Kittel jaagt in Wallonië op zijn tiende ritzege in de Tour, na vier overwinningen in 2013 en 2014 en één zege vorig jaar.

"We gaan er als team alles aan doen om een goede sprint te rijden", aldus de oud-renner van Giant-Shimano. "Het belooft een heel snelle finale en sprint te worden, maar ik geloof dat we een goede kans hebben als we in de goede positie weten te komen."

Kittel, die zaterdag negende werd in de openingstijdrit in Düsseldorf, weet dat de concurrentie groot zal zijn in de verwachte massasprint.

"André Greipel, Alexander Kristoff, Arnaud Démare, Nacer Bouhanni, Mark Cavendish; er zijn zoveel kanshebbers in de Tour", aldus Kittel. "Heel veel sprinters en sprintersploegen willen wat vandaag."

"Natuurlijk is deze rit ook voor ons een groot doel en ik denk dat de sprint me moet liggen vandaag. Maar deze sprint is net zo belangrijk als de volgende; als er vandaag iets fout gaat, weet je dat nog drie weken hebt."

De tweede etappe van de Tour de France is 203,5 kilometer lang en begon officieel om 12.30 uur. De finish wordt verwacht tussen 17.00 uur en 17.30 uur.