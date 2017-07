Ook Izagirre moet operatie ondergaan na harde val in openingsrit Tour

De Spaanse kopman van Bahrein-Merida schoof in zijn rit onderuit op het asfalt in Düsseldorf, dat door de regen spekglad was geworden. Izagirre liep daarbij een breuk op in het onderste deel van zijn wervelkolom, aan een van de lendenwervels.

Izigarre, die vorig jaar een bergetappe in de Tour won, crashte op nagenoeg dezelfde plek waar ook Valverde onderuit ging. De renner van Movistar liep daarbij een gebroken linkerknieschijf, een enkelbreuk en een diepe snijwond in zijn scheenbeen op.

Klap

"Dit is een zware klap voor ons, Ion was onze kopman", aldus Bahrain-Merida op de website. "Renners en staf zullen de koppen bij elkaar steken om nieuwe uitdagingen te vinden in deze Tour."

De Ronde van Frankrijk gaat zondag verder met 196 renners. Het peloton wacht een vlakke rit over ruim 213 kilometer van Düsseldorf naar Luik. Geraint Thomas won zaterdag de openingstijdrit en start zodoende in de gele trui.