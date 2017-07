Lotto-Jumbo gaat er vol op in 'extreem hectische' eerste sprintersrit

"We zijn heel gebrand op deze rit", aldus de 24-jarige Roosen in gesprek met NUsport. "Dit is de wedstrijd waar we als sprinttrein van Lotto-Jumbo naartoe hebben geleefd en het steeds over hebben gehad. De meeste mannen van onze ploeg zijn hier voor de massasprints, dus de eerste dag gaan we er natuurlijk vol op."

"Ik begrijp dat de finale zondag wel lastig is, maar normaal gesproken is dit in de Tour een rit voor de sprinters en ik denk dat er ook veel ploegen zijn die willen sprinten."

Roosen debuteerde vorig jaar net als zijn kopman Groenewegen in de Tour. De beste uitslag van de sprinter van Lotto-Jumbo was toen de vierde plek in de vierde etappe, een resultaat dat de Nederlandse formatie dit jaar wil verbeteren.

Groenewegen won dit jaar tot nu toe vijf koersen, al zat daar nog geen wedstrijd op WorldTour-niveau bij. In de Tour zal hij moeten afrekenen met alle toppers, want onder anderen Marcel Kittel, André Greipel, Peter Sagan, Mark Cavendish, Arnaud Démare, Nacer Bouhanni en Alexander Kristoff staan op de startlijst.

Adrenalinekick

De lange lijst aan topsprinters zorgt ervoor dat een groot deel van de ploegen in het peloton zal geloven dat ze zondag een kans maken op de zege.

"Iedereen is erop gebrand om een goede uitslag neer te zetten", stelt Roosen. "Na de eerste klimritten is het misschien wat minder stressvol, maar het zal zondag nog extreem hectisch zijn. En daar zijn we op voorbereid als ploeg."

Het was zaterdag tijdens de openingstijdrit nog even schrikken voor Lotto-Jumbo toen Groenewegen onderuit schoof op het gladde asfalt in Düsseldorf. De Amsterdammer kwam ervan af met alleen wat schrammetjes en kan zondag dus gewoon sprinten.

"Toen ik van de val van Dylan hoorde, was het wel even kut", aldus Roosen. "Maar hij lijkt er niet veel last van te hebben. Misschien heeft hij er zelfs wel een goede adrenalinekick van gekregen. Als hij die morgen weer krijgt, dan komt het helemaal goed."

De officiële start van de tweede etappe van de Tour is zondag om 12.30 uur, nadat de renners eerst een halfuurtje geneutraliseerd door Düsseldorf rijden. De finish in Luik wordt verwacht tussen 17.00 en 17.30 uur.