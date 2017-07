Froome verrast door tijdwinst ondanks 'voorzichtige' eerste rit

Froome, die de Ronde van Frankrijk in 2013, 2015 en vorig jaar won, gaf twaalf seconden toe op zijn winnende ploeggenoot Geraint Thomas.

Concurrenten als Richie Porte (47 seconden), Nairo Quintana (48), Romain Bardet (51) en Contador (54) gaven meer tijd toe op de eerste geletruidrager. Dat stemt Froome tevreden.

"Als je me dit aan het begin van de dag had verteld, had ik daar zeker voor getekend", aldus de 32-jarige Brit, die zich bewust was van de door de regen gevaarlijke wegen. "Ik ging heel voorzichtig door veel bochten. Ik wilde geen enkel risico nemen."

"Veel jongens gingen vandaag onderuit, dus het was het me niet waard. Op de rechte stukken voelde ik dat ik wel veel snelheid had. Dat was een geweldig gevoel, vooral omdat mijn tijdritten dit jaar nog niet van niveau waren."

Domnantie

Na de eerste dag van de Tour is er dominantie van Sky in de top van het klassement, want naast Thomas en Froome staan ook Vasil Kiryienka (derde) en Michal Kwiatkowski in de top tien. Volgens Froome is dat geen toeval.

"Ik denk dat we als team tevreden kunnen zijn. Dat vier jongens van ons in de top tien staan geeft de kracht van onze ploeg aan."

Concurrent Porte gaf eveneens toe dat hij niet voluit ging. "Het was vooral het doel om overeind te blijven. Voor mijn eigen race zat ik in de auto achter Nicolas Roche en hij viel, dus daarna was ik wel op mijn hoede. Het was echt heel glad."

"Ik had graag sneller gereden, maar het belangrijkste is dat ik de rit heelhuids ben doorgekomen. Ik was wat nerveus, vooral omdat ik mijn ploeggenoot had zien vallen. Ik nam geen risico, dat was de manier om te finishen."

Zondag maken de sprinters voor het eerst kans op een ritzege in de Tour. Dan moet het peloton 203,5 kilometer nagenoeg vlakke kilometers afleggen van Düsseldorf naar Luik.