Lotto-Jumbo spreekt van bittere pil na verstoorde gele droom in Düsseldorf

"Dit is een bittere pil. Absoluut", zegt sportief directeur Merijn Zeeman. "We hadden er meer van verwacht."

Lotto-Jumbo had met Jos van Emden en de Sloveen Primoz Roglic twee favorieten voor de eerste gele trui in de 104e editie van de Ronde van Frankrijk, maar Van Emden verloor op het natte Duitse asfalt te veel tijd in de bochten en werd zevende, terwijl Roglic na vier kilometer onderuit ging en slechts als 65e eindigde.

"Ik reed samen met Jan Boven achter Jos en die nam te weinig risico's", aldus Zeeman. "Hij reed goed op de rechte stukken, dat zagen we door zijn tijden te vergelijken met bijvoorbeeld Robert Gesink. Maar Jos had harder door de bochten gemoeten."

Roglic nam wel risico's, maar dat brak hem al snel op. "Primoz ging voor de overwinning en reed echt een goede eerste vier kilometer, maar bij de eerste bocht naar links ging hij waarschijnlijk net iets te hard", stelt ploegleider Nico Verhoeven, die achter het stuur zat van de volgauto van de voormalig schansspringer, in gesprek met NUsport.

"En was Primoz daar niet gevallen, dan was het waarschijnlijk drie bochten verderop gebeurd. Het was eigenlijk veel te glad om op de limiet te rijden. Maar waar ligt de grens? Dat weet je pas op het moment dat je valt."

Groenewegen

Roglic was niet de enige Lotto-Jumbo-renner die onderuitging op de gladde wegen, want ook sprinter Dylan Groenewegen en de Nieuw-Zeelandse klimmer George Bennett raakten het asfalt. Zij kwamen er, net als Roglic, vanaf zonder grote schade.

"Groenewegen en Bennett hadden de opdracht om niet te vallen en niet voor elke seconde te knokken", aldus Verhoeven. "Zeker bij Groenewegen was dat echt niet nodig. Maar als je in een bocht zit, geen risico neemt en toch valt, geeft dat alleen maar aan hoe glad het was vandaag."

"Je weet van tevoren dat er risico's zijn met dit weer. Het is dan alles of niks en vandaag is het niks geworden. Natuurlijk is dat balen, het is klote dat we een slechte start hebben. Maar de ploeg wordt er niet minder van dat we de gele trui niet hebben en we hebben nog voldoende kansen deze Tour om onze doelen na te streven."

Een van de die kansen is zondag, wanneer het peloton vanuit Düsseldorf 203,5 kilometer rijdt naar Luik. De overwegend vlakke etappe zal waarschijnlijk in een massasprint eindigen en daarin wil Lotto-Jumbo Groenewegen voor de eerste keer uitspelen.