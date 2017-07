Gladde bochten breken Van Emden op in openingstrijdrit Tour

"Ik had liever in droge omstandigheden gereden. Ik heb te veel laten liggen in de bochten", aldus Van Emden, die 16 minuten en 19 seconden deed over de veertien kilometer tegen de klok. Winnaar Geraint Thomas klokte een tijd van 16.04.

De regen en het natte asfalt zorgden voor veel valpartijen op de eerste dag van de Tour. Zo gingen drie ploeggenoten van Van Emden bij Lotto-Jumbo onderuit (Dylan Groenewegen, George Bennett en Primoz Roglic) en moest Alejandro Valverde de ronde al verlaten na een keiharde schuiver.

Van Emden wist voor zijn tijdrit van de pech bij Groenewegen en Bennett. "Ik vind het wel fijn om dat te weten, ik heb liever niet dat de ploegleiding dat verzwijgt. Vallen hoort erbij, dus dan kun je het maar beter weten en niet in dezelfde val trappen."

Omstandigheden

Toch ging de winnaar van de slottijdrit in de Giro d'Italia zelf ook een paar keer bijna naar de grond.

"Ik ging bijna onderuit in de bocht waar Dylan viel en daarna schoof ik nog twee keer met mijn achterwiel. Het was glibberen. Ik heb liever een tijdrit waarbij je niet hoeft na te denken over dat soort dingen."

"Gelukkig heeft iedereen onder dezelfde omstandigheden gereden, maar zo'n natte weg is niet ideaal voor mij. Hard door een bocht kunnen rijden als het nat is, is ook een kwaliteit in het wielrennen, net als bijvoorbeeld hard bergop kunnen rijden. En ik zal niet de beste bochten hebben in de regen."

Vorm

Van Emden was wel tevreden over zijn niveau. Hij tastte in aanloop naar de Tour in het duister over zijn conditie, omdat hij sinds het einde van de Giro vijf weken geleden amper had gekoerst.

"Met mijn vorm zit het wel goed. Maar misschien miste ik net één of twee procent doordat ik een tijd niet gekoerst heb, de echte scherpte was er niet. Er zat wel veel power op, maar meer dan dit zat er niet in."