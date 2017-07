Geletruidrager Thomas heeft 'fantastisch gevoel' na tijdritwinst

"Dit is een fantastisch gevoel", jubelde Thomas na zijn zege. "Ik droomde er als kind al van om de gele trui te veroveren in de Tour de France en nu is dat gelukt."

Hij boekte bovendien zijn eerste etappezege in een grote wielerronde. "Ik ben begonnen met wielrennen vanwege de Tour. Ongelooflijk, ongelooflijk, ongelooflijk."

Thomas bleef de Zwitser Stefan Küng vijf seconden voor en zijn Wit-Russische ploeggenoot Vasil Kiryienka zeven seconden. "Ik durfde hier vannacht zelfs niet van te dromen. Ik kom woorden tekort."

Hij had niet verwacht dat zijn tijd bovenaan zou blijven staan. "Het kon niet beter gaan. Bij elke grote renner dacht ik: die gaat mijn tijd verslaan", vervolgde hij.

Schok

"Het was een schok dat mijn tijd bleef staan. Ik ben lang niet zo zenuwachtig geweest als toen ik moest wachten of mijn tijd snel genoeg was."

In de Giro d’Italia gaf hij eerder dit jaar op. Hij besloot niet meer van start te gaan in de dertiende etappe vanwege de gevolgen van een valpartij. "Dit is een geweldige dag en dit maakt mijn teleurstellende Giro d'Italia zeker goed."

De renner van Team Sky wil niet alleen zijn kopman Chris Froome aan diens vierde Tourzege helpen, maar hoopt zelf ook op een goede eindklassering. Vorig jaar werd hij vijftiende in het eindklassement.

"Dit is goed voor het moraal. Het belangrijkste doel blijft de Tour winnen met Chris Froome, maar het zou mooi zijn als ik ook goed in het klassement kan blijven staan."