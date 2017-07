Valverde moet na harde val in openingstijdrit al opgeven in Tour

De renner van Movistar ging op het natte en gladde parcours onderuit in een bocht en kwam vervolgens hard in aanraking met een dranghek. Met pijn in zijn zij en aan zijn been werd hij naar het ziekenhuis gebracht.

De 37-jarige Valverde gold in zijn tiende deelname aan de Ronde van Frankrijk als een van de favorieten voor de eindwinst. Hij eindigde al zes keer in de top tien. Zijn beste prestatie was twee jaar geleden toen hij derde werd.

Dit seizoen liet de Spanjaard zien in vorm te zijn richting de Tour. Hij won onder meer voor de vierde keer Luik-Bastenaken-Luik en voor de vijfde keer de Waalse Pijl. Ook pakte hij de eindzege in de Ronde van Baskenland, de Ronde van Catalonië en de Ruta del Sol.

In de Ronde van Catalonië boekte Valverde bovendien drie ritzeges. Ook in de Ruta del Sol en de Ronde van Baskenland won hij een etappe. In de Tour zou hij het kopmanschap bij Movistar delen met Nairo Quintana.

Izagirre

De openingsdag van de Tour leverde na Valverde nog een uitvaller op. Landgenoot Ion Izagirre, die voor Bahrain-Merida rijdt, viel in dezelfde bocht en moest eveneens de strijd staken.

De Ronde van Frankrijk gaat zondag zodoende verder met 196 renners. Het peloton wacht dan een vlakke rit over ruim 2013 kilometer van Düsseldorf naar Luik. Geraint Thomas won zaterdag de openingstijdrit en start zodoende in de gele trui.