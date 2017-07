Groenewegen blij dat hij ongedeerd is na valpartij in openingstijdrit

De 24-jarige sprinter van Lotto-Jumbo ging aan het einde van de race tegen de klok onderuit in een bocht. Hij was de eerste renner in deze Ronde van Frankrijk die tegen het asfalt ging.

"Het gaat wel goed met mij", zegt Groenewegen tegen NUsport. "Het was echt spiegelglad. Ik ging rustig door de bocht, maar gleed zo onderuit."

De Amsterdammer is niet bang dat de valpartij nog lang door zijn hoofd gaat spoken. "Ik ben niet echt geschrokken. Ik bleef glijden, dus dan is er weinig aan de hand. Ik dacht: ik glijd helemaal door naar de finish", grapt hij.

Slijm

Groenewegen heeft vertrouwen in de etappe van zondag, waar de sprinters voor het eerst kans maken op een ritzege. De voormalig Nederlands kampioen is zo goed als hersteld van verkoudheid.

"Het moet goedkomen morgen. Ik heb wat kleine schrammetjes en verder niks. Ik voel me fris en heb het slijm er nu uitgereden. Maar lekker is het natuurlijk niet."

Groenewegen doet voor de tweede keer mee aan de Tour. Vorig jaar was de vierde plaats zijn beste resultaat in een etappe.

Gesink

Groenewegens ploeggenoot Robert Gesink kende een goede tijdrit en noteerde in 16.35 de 22e tijd. "Ik ging volle bak op de rechte stukken. Ik had vooraf wat schrik omdat Dylan onderuit was gegaan in een bocht, maar kon dat goed van me afzetten. Vooral positief denken in het koppie en de negatieve dingen weglaten'', aldus de Varssevelder.

Dat hij aan een goede tijdrit bezig was, wist hij zeker toen hij de voor hem gestarte Fransman Thomas Voeckler inhaalde. "Die stond bijna stil in de bochten", stelt de klimmer van Lotto-Jumbo.

"Het ging goed, het was een lekkere test. Er stonden veel Nederlanders langs de kant, dat geeft ook moraal. Maar de echte stress voor de Tour heb ik nog niet, dat komt pas later als de etappes komen waarin wat van mij wordt verwacht."

Team Sky-renner Geraint Thomas schreef de veertien kilometer lange tijdrit met start en finish in Düsseldorf op zijn naam. De Brit had voldoende aan een tijd van 16.04 om de eerste gele trui in ontvangst te mogen nemen.