Van Emden jaagt zonder bevestiging van zijn vorm op eerste gele trui

"In de Giro wist ik hoe het met me ging in de laatste week, maar nu heb ik geen bevestiging van mijn vorm gehad", zegt Van Emden voor de camera van NUsport.

"Ik heb in de afgelopen weken alleen de Nederlands kampioenschappen gereden en dat ging een keer wel goed (in de wegrit, red.) en een keer niet (in de tijdrit, red.). Ik heb sinds de Giro bovendien geen specifieke tijdrittrainingen kunnen doen, dus ik zal het zaterdag moeten doen met de vorm van de dag."

Van Emden beleefde op 28 mei in Milaan het hoogtepunt uit zijn carrière door voor het eerst een rit te winnen in een grote ronde. De renner van Lotto-Jumbo beseft dat hij zaterdag in de vlakke tijdrit door Düsseldorf wederom een droom kan laten uitkomen.

"Je zou kunnen zeggen dat dit mijn grootste kans is om een rit in de Tour te winnen en de gele trui een keer te dragen. Door mijn zege in de Giro maak ik me nu niet meer druk om alle aandacht die bij zo'n tijdrit komt kijken. Ik weet niet precies waar ik sta, maar ik ga er voor."

Parcours

Het parcours in Düsseldorf - veertien kilometer, veel lange, brede wegen en een aantal technische stukken - kan de goedkeuring van Van Emden wel wegdragen.

"Het is een parcours dat bij me past. De afstand past, er zijn stukken om goed door te rijden en ook nog wat technische passages. Maar elk parcours past me eigenlijk wel, als het maar niet te lang is."

Van Emden ziet de Tour en de openingstijdrit als een bonus, omdat hij eigenlijk niet eens zou starten in 'La Grande Boucle'. De geboren Schiedammer stond wel op de 'longlist' van Lotto-Jumbo, maar volgens de originele planning zou hij niet naar Frankrijk afreizen.

"Na de Giro is dat veranderd", zegt Van Emden. "Het is dus een bijkomstigheid dat ik mag starten in de Tour, zo zie ik het. En misschien wordt het een heel mooie bijkomstigheid."

Van Emden begint zaterdag om 17.54 uur aan de tijdrit. De Fransman Elie Gesbert is om 15.15 uur de eerste renner die start. Chris Froome (18.32 uur) is de laatste renner die aan de chronorace begint.