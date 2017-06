Froome verlengt contract bij Team Sky tot eind 2020

De 32-jarige Froome, die vanaf zaterdag op jacht gaat naar zijn vierde Tourzege, spreekt van een makkelijke keuze om langer in dienst van Sky te blijven.

"Ik zit al bij Sky sinds 2010 en het voelt voor mij als thuis. Ik ben heel blij dat ik hier in ieder geval in de komende drie jaar vastlig. Het is een heel succesvolle samenwerking, vooral door de stabiliteit van de ploeg", aldus de klimmer, die voor 2010 twee seizoenen voor Team Barloworld reed.

In 2013, 2015 en vorig jaar greep de Brit de eindzege in de Tour de France. Verder eindigde hij ook drie keer als tweede in een grote ronde: in de Tour van 2012 en in de Ronde van Spanje van 2011 en 2014.

Dit jaar won Froome nog geen enkele koers. Hij werd onder meer vierde in het Criterium du Dauphiné en zesde in de Australische Herald Sun Tour.

Doping

In de afgelopen negen maanden was er flinke commotie rond Team Sky en Froome vanwege mogelijk dopinggebruik binnen de ploeg. Een Britse parlementaire commissie deed onderzoek naar mogelijk dopinggebruik bij zowel de ploeg als de Britse wielerbond.

Sky gaf in maart toe dat er fouten zijn gemaakt, onder meer in het bijhouden van documentatie van medicijngebruik, maar ontkende stellig dat het team antidopingregels heeft overtreden.

Froome is bij Team Sky teamgenoot van Nederlanders Wout Poels en Danny van Poppel. Poels werd eerder deze maand verrassend buiten de Tourploeg gelaten.

De 104e editie van de Tour de France begint zaterdag met een individuele tijdrit over 14 kilometer met start en finish in het Duitse Düsseldorf.