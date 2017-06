De Kort voelde ongeloof en boosheid na positieve test ploegmaat

"Eerst was er ongeloof en daarna was ik best wel boos", zei de 34-jarige De Kort, die al jaren uitgesproken is in zijn afkeer tegen dopinggebruik, vrijdag in Düsseldorf tegen NUsport.

Cardoso (32) testte op 18 juni positief bij een controle buiten de wedstrijden om. De Portugees, die dinsdagavond in een eerste reactie met klem ontkende dat hij ooit verboden middelen heeft gebruikt, werd door zijn ploeg Trek-Segafredo direct op non-actief gesteld. Hij heeft nog wel het recht op een contra-expertise.

"Ik hoop eigenlijk nog steeds dat die B-staal negatief is", aldus De Kort. "Ik heb nooit beweerd dat het peloton ooit helemaal schoon zou worden, maar ik vind het heel moeilijk voor te stellen dat iemand nu nog epo gebruikt."

De geboren Gouwenaar stapte afgelopen winter over van Giant-Alpecin (het huidige Team Sunweb) naar Trek-Segafredo en weet bijna niks van zijn ploegmaat Cardoso. "Ik ken die jongen niet, heb geen koers met hem gereden en hem nauwelijks gesproken."

"Maar hij blijft wel een ploeggenoot, dus het was dinsdag wel even schrikken. Ik vind het heel vervelend dat nu om een ploegmaat gaat, want dan komt het toch wat dichterbij. Maar als hij echt wat gedaan heeft, dan is het puur individueel. En zit hij toevallig bij mij in de ploeg."

Mollema

Mollema, die net als De Kort zaterdag in Düsseldorf namens Trek-Segafredo aan de start staat van de Tour de France, noemt de positieve dopingtest van Cardoso heel teleurstellend. "Voor de ploeg en voor de renners. Dit is niet het nieuws wat je wilt krijgen vlak voor een grote ronde."

"Gelukkig mochten we een vervanger oproepen (Haimar Zubeldia, red.) en staan we nog steeds met negen renners aan de start. Met deze negen renners moeten we weer vooruitkijken. De sfeer is goed en iedereen heeft nog steeds heel veel zin in de Tour."

Trek-Segafredo-kopman Alberto Contador, die zijn Tourzege van 2010 moest afstaan na een positieve dopingtest, wilde vrijdag niet teveel woorden vuil maken aan het nieuws van dinsdag.

"Het was een grote verrassing voor mij", stelde de Spanjaard. "Ik had nooit verwacht dat zoiets zou gebeuren in dit team. Het team is heel duidelijk hierover, we hebben een zerotolerancebeleid wat betreft doping. Veel meer kan ik er niet over zeggen."

De Kort ziet nog een klein positief randje aan het dopingnieuws in zijn ploeg. "Er zijn altijd renners die het toch blijven proberen en dat zo'n jongen wordt gepakt, is op zich goed. We moeten vooral heel veel blijven testen en zorgen dat dit soort mannen er snel uit zijn."