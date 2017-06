Mollema kijkt uit naar rol in schaduw van kanshebber Contador

"Het zal even wennen zijn dat ik geen kopman ben, maar het is ook weleens lekker om in de schaduw te staan", aldus de 30-jarige Mollema vrijdag bij een persmoment van zijn ploeg in Düsseldorf, waar de 104e editie van de Ronde van Frankrijk zaterdag van start gaat met een tijdrit van veertien kilometer.

"Meesterknecht zijn is een andere rol dan ik gewend ben, maar ik hoop dat ik deze rol ook goed kan invullen en dat ik me alsnog goed kan laten zien deze Tour. Contador is hopelijk op weg naar het geel in Parijs en het zou mooi zijn als ik daar een goede bijdrage aan kan leveren."

De 34-jarige Contador won de Tour in 2007 en 2009 (zijn eindzege uit 2010 werd hem afgepakt na een positieve dopingtest), maar zijn beste uitslag in de afgelopen vijf jaar is - mede door zware valpartijen in 2014 en 2016 - de vierde plek in 2013.

"Het huwelijk tussen Contador en de Tour is de laatste jaren wat minder gelukkig geweest", weet Mollema. "Maar hij is een van de beste klassementsrenners van de laatste tien jaar en het is mooi om daarbij in de ploeg te zitten."

"Het gaat niet makkelijk worden om het geel naar Parijs te brengen, maar hij kan de Tour winnen, absoluut. Ik heb dit jaar al mooie dingen van hem gezien en heb er vertrouwen in dat Alberto een goed niveau zal hebben."

Giro

Mollema verwacht dat zijn eigen niveau ook goed zal zijn, hoewel hij minder dan vijf weken geleden nog als zevende eindigde in de door Tom Dumoulin gewonnen Giro d'Italia. De Groninger moest even bijkomen van de drieweekse ronde door Italië, maar de afgelopen weken pakte hij de training weer op richting de Tour.

"Na de Giro had ik een paar weken echt rust nodig, dus die rust heb ik ook genomen. Ik heb in de tien dagen na de Ronde van Italië bijna niks gedaan, heel veel dagen niet eens op de fiets gezeten en veel tijd doorgebracht met mijn familie. Dat had ik ook nodig om hier weer fris aan de start te staan."

Doordat Mollema zich niet hoeft te richten op zijn eigen klassement, was zijn voorbereiding op de Tour naar eigen zeggen een stuk meer ontspannen. "Het was anders, ook mentaal. Ik vind het wel relaxed hoe ik me nu heb kunnen voorbereiden."

Wegcijferen

De Tour de France een jaartje overslaan was nooit een optie voor de klimmer, die afgelopen winter met zijn ploeg al afsprak dat hij zich in 'La Grande Boucle' volledig zou wegcijferen voor aanwinst Contador.

"In de Giro merkte ik dat ik alweer uitkeek naar de Tour", stelt Mollema. "De Tour is de grootste wedstrijd van het jaar, dus daar wil ik absoluut bij zijn, in welke rol dan ook."

Mollema eindigde in 2013 (zesde), 2014 (tiende) en 2015 (zevende) in de top tien van de Tour en vorig jaar had hij lang uitzicht op het podium, totdat hij in de laatste paar dagen naar de elfde plaats zakte. Hij benadrukt dat er nu geen scenario denkbaar is dat hij toch voor het klassement gaat.

"Dat is niet aan de orde", zegt Mollema. "Ik hoop nu op een scenario als dat van Wout Poels, die Chris Froome de afgelopen twee jaar aan de Tourzege hielp. Het zou heel mooi zijn als mij dat lukt met Contador."