Porte verlengt contract bij BMC en aast op gele trui

"We hebben de belangrijkste koers van het jaar voor de boeg en we willen dat Richie zich daar volledig op kan concentreren. Daarom is dit het juiste moment om zijn contract te verlengen", zei algemeen directeur Jim Ochowicz van BMC donderdag op een persconferentie voor het Grand Départ.

"Sinds Richie vorig jaar bij ons team is gekomen heeft hij zich ontwikkeld tot een ware klassementsrenner. Richie's kwaliteiten spreken voor zich en zijn in lijn met de doelstellingen van het team."

Het is niet bekend hoe lang het nieuwe contract van de 32-jarige Australiër loopt. "Richie zal een belangrijk deel van onze organisatie worden. Het is plezierig dat hij zijn toekomst aan de ploeg verbonden heeft", aldus Ochowicz.

Froome

Porte reed van 2012 tot en met 2015 bij Team Sky, waar hij als knecht Bradley Wiggins en Chris Froome (tweemaal) aan de gele trui in Parijs hielp. Vorig jaar reed Porte voor het eerst voor eigen kansen als kopman van BMC en werd hij vijfde.

Dit jaar steekt de Australiër in grote vorm. Titelverdediger Froome vertelde al meerdere malen Porte als grootste kanshebber te zien voor het geel in Parijs.

Ochowicz: "Porte won in 2017 de Tour Down Under en de Ronde van Romandië. Daarnaast behaalde hij de tweede plek in het Criterium du Dauphiné en won hij vier ritten. Ik denk dat elk team een renner van het kaliber Porte zou willen hebben."

Genoten

Porte liet donderdag weten zich erg thuis te voelen binnen het Amerikaanse team. "Ik heb enorm genoten van mijn eerste anderhalf jaar bij BMC", zei de Australiër. "Het was een eenvoudige beslissing om mijn contract te verlengen."

"De Tour is mijn belangrijkste doel dit jaar. Ik heb voor verschillende teams gereden gedurende mijn carrière en op dit moment voelt BMC als het juiste team waarmee ik wil proberen de Tour te winnen."

Van Avermaet

De volledige ploeg van BMC is tijdens de Tour ingericht om Porte bij te staan. Ook Greg Van Avermaet, die dit jaar Parijs-Roubaix en Gent-Wevelgem won, is bereid om zich weg te cijferen.

"In eerste plaats ben ik hier om te werken voor kopman Porte", zei de Belg. "Uiteraard probeer ik ook een rit te winnen."

De Tour begint zaterdag met een individuele tijdrit van 14 kilometer in Düsseldorf.