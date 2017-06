Kans op vierde Tourzege maakt Froome 'hongeriger dan ooit'

"Ik ben misschien wel hongeriger dan ooit", aldus de 32-jarige Froome woensdag op een persconferentie in Düsseldorf, waar de 104e Tour zaterdag van start gaat met een tijdrit van veertien kilometer.

"Ik kan dit jaar mijn vierde Tourzege halen, dat is iets gigantisch. Mijn concurrenten zijn misschien wel sterker dan ooit en het parcours is lastig, dus het wordt een heel grote uitdaging. Maar mijn honger is nog lang niet gestild."

Froome maakte dit jaar nog geen grootse indruk in zijn voorbereidingswedstrijden op de Tour. De Brit werd zesde in de Australische Herald Sun Tour, dertigste in de Ronde van Catalonië, achttiende in de Ronde van Romandië en eerder deze maand vierde in het Critérium du Dauphiné.

Vertrouwen

Vooral dat laatste resultaat viel op, omdat Froome in de jaren dat hij de Tour won (2013, 2015 en 2016) eerst altijd zegevierde in de Dauphiné. "Ik was graag met een zege op zak naar de Tour gegaan", stelt de in Kenia geboren renner. "Maar ik kan vertrouwen halen uit mijn drie Tourzeges en uit hoe ik me nu voel."

"Ik denk dat ik precies ben waar ik moet zijn. Ik had de Dauphiné nodig voor koershardheid. Daarvoor had ik namelijk nog niet veel koersdagen gehad", aldus Froome, die dit jaar pas 27 wedstrijddagen achter zijn naam heeft staan. "Dat moet ervoor zorgen dat ik in de derde week van de Tour frisser ben dan in het verleden."

Porte

Froome herhaalde woensdag wel dat hij zijn voormalig ploegmaat Richie Porte ziet als de favoriet voor de eindzege in de Tour. De Australische kopman van BMC won dit jaar al de Tour Down Under en de Ronde van Romandië en hij werd tweede in de Dauphiné.

"Richie is de te kloppen man", zegt Froome. "Hij was dit jaar de sterkste renner in de voorbereidingskoersen."

De Engelsman heeft het voordeel dat hij wederom over een ijzersterk team kan beschikken, zelfs nu Wout Poels door een lange blessureperiode eerder dit jaar buiten de boot viel.

"Het is erg jammer dat Wout er niet bij is, want hij speelde een belangrijke rol bij mijn zege van vorig jaar", stelt Froome. "Ik zal hem missen in de bergen, maar ik heb geen enkele twijfel over de acht man die hier nu wel zijn. We hebben een heel sterk team, zeker in de bergen."

Doping

Froome ontkwam er drie dagen voor de start van de belangrijkste koers van het jaar niet aan om vragen te beantwoorden over de commotie bij Team Sky de afgelopen negen maanden.

Een Britse parlementaire commissie deed onderzoek naar mogelijk dopinggebruik bij de ploeg en de Britse wielerbond. Team Sky gaf in maart toe dat er fouten zijn gemaakt, onder meer in het bijhouden van documentatie van medicijngebruik, maar ontkende - en ontkent - stellig dat het team antidopingregels heeft overtreden.

Eerder dit jaar was er een gerucht dat Froome vanwege deze zaak dacht aan een vertrek bij Team Sky, maar de drievoudig Tourwinnaar zette woensdag in Duitsland een ferme streep door twijfels over zijn toekomst.

"We zijn bezig om mijn contract bij Team Sky met drie jaar te verlengen, tot 2021", aldus Froome. "Ik heb alle vertrouwen in deze ploeg en wil hier nog heel lang blijven."