Trek-Segafredo-renner Cardoso test positief en mist Tour de France

Zowel de Amerikaanse ploeg, waarvoor ook onder anderen Alberto Contador de Ronde van Frankrijk rijdt, als de internationale wielrenunie UCI meldt het nieuws dinsdagavond.

"Diep teleurgesteld hebben we te horen gekregen dat André Cardoso positief heeft getest op een verboden middel. Overeenkomstig ons zero tolerance-beleid hebben we hem direct op non-actief gesteld", luidt de verklaring van Trek.

"We houden onze rijders aan de hoogste ethische normen en waarden en zullen verder actie ondernemen en iets laten weten zodra meer details bekend zijn."

De 32-jarige Cardoso testte op 18 juni positief bij een controle buiten de wedstrijden om. De Portugees heeft nog wel het recht op een B-staal.

Eerste seizoen

Cardoso is bezig aan zijn eerste seizoen in dienst van Trek. Eerder reed hij voor onder meer Cannondale-Drapac. De Portugees, die in zijn loopbaan geen grote overwinningen boekte, reed vier keer de Vuelta en drie keer de Giro en zou voor het eerst deelnemen aan de Tour.

Het is nog niet bekend wie Cardoso vervangt tijdens de Ronde van Frankrijk. De ploeg van Trek bestaat naast Mollema, De Kort en Contador uit John Degenkolb, Fabio Felline, Michael Gogl, Markel Irizar en Jarlinson Pantano.

De 104e editie van de Tour begint zaterdag met een individuele tijdrit over 14 kilometer met start en finish in Düsseldorf.