Gesink: 'Ritzege in Tour zou mij een heel gelukkig mens maken'

"Ik heb jaren voor het klassement gereden en op een gegeven moment heb je een nieuwe impuls nodig. Een ritoverwinning in de Tour zou mij een heel gelukkig mens maken", zegt Gesink voor de camera van NUsport.

"Hopelijk is het laten gaan van het klassement daarvoor voldoende en maakt het mijn kansen groter om voor de ritzege mee te doen."

Gesink, die in 2010 zijn beste Tour kende met een uiteindelijke vierde plaats in het klassement en twee jaar geleden zesde werd, denkt dat er vooral vanaf de bergachtige achtste etappe kansen voor hem liggen.

"Vanaf de rit naar Station des Rousses of de dag daarna. Vervolgens heb ik weer een paar dagen rust en dan komen er nog twee keer twee blokken met lastige dagen. In één van die dagen moet het een keer kloppen."

Hoogtestage

De Varssevelder liet in tegenstelling tot een aantal klassementsmannen de Giro eerder dit jaar schieten. Wel bereidde hij zich goed voor op de Tour door onder meer op hoogtestage te gaan met enkele ploeggenoten van Lotto-Jumbo.

"Ik heb ook heel wat andere koersen gereden. We hebben ons echt voorbereid op die laatste twee weken van de Tour en zijn op hoogtestage geweest. Het effect daarvan zal hopelijk rond die tijd echt komen."

Gesink voelt dat het met zijn vorm op dit moment wel goed zit. "Ik ben heel benieuwd. De laatste signalen zijn heel goed, het niveau is hoog. We hebben er hard voor gewerkt en we gaan het zien. Het is voor mij ook een soort ontdekkingsreis. Vorig jaar in de Vuelta pakte het heel goed uit."

In de Ronde van Spanje maakte Gesink vorig jaar indruk door de zware veertiende etappe op zijn naam te schrijven. Hij was toen zelfs dicht bij een tweede dagsucces.

NK

Gesink kreeg zaterdag bij het NK op de weg, waarbij Ramon Sinkeldam de nationale titel voor zich opeiste, de bevestiging dat hij klaar is voor de Ronde van Frankrijk.

"Het was voor mij een goede dag. Het niveau is heel goed", aldus de Nederlander. "Als ik dit doortrek, kan het een mooie Tour worden."

De 104e editie van de Tour de France begint zaterdag met een individuele tijdrit over veertien kilometer met start en finish in het Duitse Düsseldorf. Zondag voert de tweede rit van Düsseldorf naar Luik.