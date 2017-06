Chavanel (37) evenaart record met zeventiende Tourdeelname

Met zijn zeventiende deelname aan de Ronde van Frankrijk evenaart Chavanel recordhouders George Hincapie, Stuart O'Grady en Jens Voigt, die allen ook zeventien keer aan de start stonden in de Tour. Joop Zoetemelk deed zestien keer mee.

Chavanel, die eerder deze maand zijn contract bij Direct Energie met een jaar verlengde en volgend jaar een record kan vestigen met achttien deelnames, reed de Tour in dertien van zijn voorgaande zestien keer uit.

De bijna 38-jarige Fransman won in 2010 twee Touretappes en kwam twee jaar eerder ook al eens als dagwinnaar over de streep. In 2009 noteerde hij met de negentiende plek zijn hoogste eindklassering. Vorig jaar werd hij 43e in het klassement.

De Tourploeg van Direct Energie bestaat met verder Thomas Voeckler, Lilian Calmejane, Adrien Petit, Romain Sicard, Perrig Quemeneur, Angelo Tulik, Thomas Boudat en Yohann Genen louter uit Fransen.

Coquard

Een opvallende afwezige in de negenkoppige ploeg van Direct Energie is Bryan Coquard. De sprinter, die na dit seizoen vertrekt bij de Franse formatie, was in de voorgaande drie edities wel van de partij.

Coquard (25) boekte in zijn drie Tourdeelnames geen ritwinst, maar eindigde wel verschillende keren in de top tien.

De 104e editie van de Tour de France begint zaterdag met een individuele tijdrit over veertien kilometer met start en finish in het Duitse Düsseldorf. Zondag voert de tweede rit van Düsseldorf naar Luik.