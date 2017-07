Vooruitblik Touretappe 21: 'Voor een sprinter niets mooier dan zege in Parijs'

Etappe 21: Montgeron – Parijs/Champs-Élysées

Vlakke rit 105 kilometer

5 grootste kanshebbers voor dagzege: Dylan Groenewegen, André Greipel, Edvald Boasson Hagen, Nacer Bouhanni en Michael Matthews.

Tom Leezer, wegkapitein van Lotto-Jumbo, over de slotrit: "Het is een prachtig gevoel om Parijs binnen te rijden. Het was best een emotioneel moment toen ik tijdens mijn Tourdebuut in 2013 voor de eerste keer de Eiffeltoren zag in koers. Niet dat ik als een malle zat te janken op mijn fiets, maar ik had wel kippenvel. Zo’n gevoel van: ik heb het gehaald. Op de een of andere duistere manier voelde ik me toen pas echt wielrenner."

"Richting Parijs is het allemaal ontspannen met alle festiviteiten onderweg, maar de laatste anderhalf uur is het gewoon volle bak koers. De ploeg van de gele trui wil graag als eerste de Champs-Élysées voor de eerste keer opdraaien, maar er zijn ook coureurs die willen aanvallen en dan komen de ego’s weer naar boven. Op televisie lijkt de Champs-Élysées een mooie straat, maar het is gewoon een halve kasseienstrook die voor een deel smerig licht omhoog loopt. We zullen alles op alles zetten om Dylan Groenewegen in stelling te brengen. Voor een sprinter is er namelijk niets mooier dan winnen in Parijs."