Vooruitblik Touretappe 20: 'Op een klimmetje na is het zo goed als vlak'

Etappe 20: Marseille – Marseille

Individuele tijdrit 23 kilometer

5 grootste kanshebbers voor dagzege: Tony Martin (Katusha-Alpecin), Chris Froome (Team Sky), Primoz Roglic (Lotto-Jumbo), Jonathan Castroviejo (Movistar) en Vasil Kiryienka (Team Sky).

Tristan Hoffman, ploegleider van Bahrain Merida, over de twintigste etappe: "Het is duidelijk dat de organisatie het koersverloop van vorig jaar in het achterhoofd heeft gehouden bij het uitstippelen van de nieuwe route. Froome maakte in 2016 het grootste verschil in de twee tijdritten en daardoor was de strijd om de gele trui al vroeg beslist. Door deze tweede individuele tijdrit laat in de ronde te plannen, willen ze het iets spannender houden."

"Ik vraag me alleen af of het verschil uit gaat maken. In de jaren dat Froome won, was het nooit close. Hij stak er altijd bovenuit. Maar het zou wel mooi zijn als het tegen deze tijd nog spannend is. Op een klein klimmetje na is het parcours zo goed als vlak. Gezien de afstand zal deze tijdrit geen al te grote tijdverschillen opleveren. Hierna gaan we het vliegtuig in en is het op naar Parijs."