Vooruitblik Touretappe 18: 'Ploegenspel gaat belangrijke rol spelen'

Etappe 18: Briançon – Izoard

Bergrit, 178 kilometer

5 grootste kanshebbers voor dagzege: Chris Froome (Team Sky), Romain Bardet (AG2R), Rigoberto Uran (Cannondale-Drapac), Warren Barguil (Sunweb), Alberto Contador (Trek-Segafredo)

Tom Leezer, renner van Lotto-Jumbo, over de achttiende etappe: "Ik vind het wel verrassend dat drie dagen voor Parijs al de laatste bergetappe op het programma staat. Dat had ik niet verwacht. Er zijn deze ronde sowieso relatief weinig aankomsten bergop. Ergens vind ik het wel mooi dat mogelijk weer eens de tijdrit de beslissing zal brengen in de strijd om de gele trui."

"De organisatie doet er in elk geval alles aan om het zo lang mogelijk spannend te houden. Het zou mooi zijn als het na vandaag nog niet is beslist en er twee of drie kanshebbers overblijven. Voor sommige kopmannen wordt het alles-of-niets en het ploegenspel zal een belangrijke rol gaan spelen."