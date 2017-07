Vooruitblik Touretappe 16: 'Veel renners zullen opzien tegen start van rit'

Etappe 16: Le Puy-en-Velay - Romans-sur-Isère

Heuvelrit, 165 kilometer

5 grootste kanshebbers voor dagzege: Marcel Kittel (Quick-Step Floors), Michael Matthews (Team Sunweb), André Greipel (Lotto Soudal), Alexander Kristoff (Katusha-Alpecin), Dylan Groenewegen (Lotto-Jumbo)

Het peloton gaat om 13.40 uur van start, de finish wordt tussen 17.10 en 17.30 uur verwacht.

Tom Leezer, renner van Lotto-Jumbo over de etappe: "Het is serieus klimmen vanuit het vertrek, en dat is best heftig. Heel veel renners zullen opzien tegen deze start. Zeker omdat het meteen na de tweede rustdag is; weinig jongens hebben in deze fase van de ronde nog frisse benen."

"Ik verwacht dat iedereen net als voor een tijdrit op de rollers zal warm rijden zodat het lichaam er klaar voor is om direct een maximale inspanning te kunnen leveren. Wie dat niet doet, gaat in de problemen komen. Veel aanvallers willen meezitten in de vlucht van de dag en dat betekent dat er tot de top volle bak gaat worden gereden."

"Mijn tactiek om te overleven is om de klim op de voorste rijen te beginnen zodat er nog honderdvijftig man achter me rijden. In de afgelopen dagen heb ik groepjes opzocht waarin het tempo iets aangenamer is, waardoor ik minder hoefde te lijden. Op die manier hoop ik wat extra energie over te hebben voor deze etappe waardoor ik niet zo vroeg hoef te lossen. Met het oog op de twee laatste bergritten zullen de klassementsrenners zich waarschijnlijk koest houden."