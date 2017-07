Vooruitblik Touretappe 15: 'Op zeker een dag voor aanvallers'

Etappe 15: Laissac-Sévérac l’Église – Le Puy-en-Velay

Middengebergte 189 kilometer

5 grootste kanshebbers voor dagzege: Steve Cummings (Dimension Data), Lilian Calmejane (Direct Energie), Thibaut Pinot (FDJ), Bauke Mollema (Trek-Segafredo) en Diego Ulissi (UAE Team Emirates)

Het peloton start om 13.10 uur en de finish is rond 17.47 uur.

Tristan Hoffman, ploegleider van Bahrain Merida, over de etappe: "Op zeker een dag voor de aanvallers. Het is na de start meteen klimmen en ik verwacht niet dat er een grote groep van veertig man over de eerste top gaat komen. De mindere goden die meespringen, kunnen dit niet bijbenen. Het is echt voor de jongens die goed kunnen klimmen."

"Als team is het op dit soort dagen het mooiste als je meer dan één renner meehebt in de kopgroep. De een kan dan namelijk het vuile werk opknappen voor de betere klimmer en bidons halen bij de auto. Dat is altijd fijn. Als er geen gevaarlijke klanten meezitten, zullen de teams van de klassementsrenners niet als een gek gaan achtervolgen. Dan krijgt de ontsnapping de ruimte om het onderling uit te vechten voor de overwinning."