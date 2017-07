Vooruitblik Touretappe 14: 'Een rit voor sprinters die goed kunnen klimmen'

Etappe 14: Blagnac – Rodez

Heuvelrit ,181 kilometer

Het peloton start om 13.20 uur en de finish is rond 17.39 uur.

5 grootste kanshebbers voor dagzege: Greg Van Avermaet (BMC), Michael Matthews (Sunweb), John Degenkolb (Trek-Segafredo), Philippe Gilbert (Quick-Step Floors) en Edvald Boasson Hagen (Dimension Data)

Albert Timmer, renner van Team Sunweb, over de etappe: "We kennen deze rit een beetje, want twee jaar geleden finishten we ook al in Rodez. Toen werd mijn toenmalig ploeggenoot John Degenkolb vierde, achter Peter Sagan, Greg Van Avermaet en Jan Bakelants."

"Deze etappe is op het lijf geschreven van sprinters die goed kunnen klimmen, dus ik denk dat wij met Team Sunweb een heel goede kans hebben met Michael Matthews."