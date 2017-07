Vooruitblik Touretappe 13: 'Het wordt constant spektakel in korte bergrit'

Etappe 13: Saint-Girons – Foix

Bergrit 101 kilometer

Het peloton begint om 14.45 uur in Saint-Girons. De finish is rond half 6 in Foix.

5 grootste kanshebbers voor dagzege: Chris Froome (Sky), Fabio Aru (Astana), Romain Bardet (AG2R), Warren Barguil (Sunweb), Alberto Contador (Trek-Segafredo).

Tom Leezer, renner van Lotto-Jumbo, over de etappe: “Zo’n korte etappe en toch moeten we drie cols over. Dat betekent vechten om de tijdslimiet te halen en volle bak rijden van start tot finish. Maar dat geldt ook voor de klassementsrenners. Ook al gaat deze rit mij meer pijn opleveren, ik ben wel voorstander van zo’n kort format. Het zal constant spektakel zijn met veel demarrages en weinig dode momenten. Dit is zo’n etappe die van begin tot eind op televisie te zien moet zijn, want dit is echt leuk om naar te kijken en goede reclame voor de wielersport. Het is de nationale feestdag en dus zullen de Fransen er als gekken invliegen voor de dagzege. In theorie is het een rit voor vrijbuiters, maar als een van de grote jongens op de eerste klim gaat aanvallen, is het ook voor de kopmannen alle hens aan dek. Dan krijg je op meerdere fronten koers. Twee jaar geleden won Vincenzo Nibali een soortgelijke Touretappe, dat belooft dus wat.”