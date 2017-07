Vooruitblik Touretappe 11: '90 procent kans op massasprint'

Etappe 11: Eymet – Pau

Vlakke rit, 203 kilometer

Het peloton start om 13.05 uur en de verwachte aankomsttijd is rond 17.49 uur.

5 grootste kanshebbers voor de dagzege: Marcel Kittel (Quick-Step Floors), André Greipel (Lotto Soudal), Michael Matthews (Team Sunweb), Alexander Kristoff (Katusha-Alpecin), Nacer Bouhanni (Cofidis)

Tom Leezer, renner van Lotto-Jumbo over de etappe: "90 procent kans dat dit wederom een massasprint wordt. Zeker omdat de spurters hierna een tijdje moeten wachten op een volgende mogelijkheid. De wind gaat hier normaal gesproken geen factor zijn. Ik heb in deze regio in elk geval nog nooit op de kant gereden en verwacht dus ook geen waaierrit."

"In Nederland en België is het in het voorjaar vaak een stuk makkelijker om een waaier te trekken. Tijdens de Franse zomer heb je twee meter hoog maïs langs de weg staan. Dan kan er nog windkracht zes staan, maar dan rijd je gewoon beschut en is het onmogelijk om het peloton in stukken te doen breken."