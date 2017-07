Vooruitblik Touretappe 10: 'Andere sprintersploegen kijken nu naar Kittel'

Etappe 10: Périgueux - Bergerac

Vlakke rit, 178 kilometer

Het peloton start om 13.25 uur. De verwachte aankomsttijd is tussen 17.15 en 17.35.

5 grootste kanshebbers voor de dagzege: Marcel Kittel (Quick-Step Floors), André Greipel (Lotto Soudal), Michael Matthews (Team Sunweb), Alexander Kristoff (Katusha-Alpecin), Nacer Bouhanni (Cofidis)

Tom Leezer, renner van Lotto-Jumbo over de etappe: "Het is voor een renner altijd afwachten hoe hij de rustdag verteert. De een moet op de rustdag drie uur goed trainen en een klimmetje hard oprijden; het lichaam heeft dan een prikkel nodig om niet te veel in de herstelmodus te komen. Bij de ander volstaat een ritje van maximaal twee uur. Ik behoor tot die laatste groep. Bij goed weer ga ik graag even een kop koffie drinken met mijn kompanen. Even geen stress en een momentje om te ontspannen."

"We zijn van het oosten naar het westen van Frankrijk verkast. Dit belooft weer een massasprint te worden. De pikorde onder de sprinters is nu wel bekend met Kittel voorop en rappe mannen die nog niet hebben gewonnen, zullen zich meer gaan richten op hem. Kittels vertrouwen is groot en zijn team zit in een flow. Je zult dus een iets andere sprint gaan zien dan in de eerste dagen van de ronde."