Vooruitblik Touretappe 8: 'Eerste echte kans voor de aanvallers'

Etappe 8: Dole – Station des Rousses

Middengebergte 187 kilometer

Het peloton start om 12.25 uur. De verwachte aankomsttijd is 17.10.

5 grootste kanshebbers voor de dagzege: Robert Gesink (Lotto-Jumbo), Jarlinson Pantano (Trek-Segafredo), Thibaut Pinot (FDJ), Tim Wellens (Lotto Soudal), Pierre Rolland (Cannondale)

Tom Leezer, renner van Lotto-Jumbo, over de etappe: "Dit is eigenlijk de eerste echte kans voor de aanvallers om tot het einde vooruit te blijven en voor de ritzege te gaan. Ik verwacht dan ook een spetterende start. Voor onze klimmers Robert Gesink, George Bennett en Primoz Roglic is dit een mooie kans. Mijn belangrijkste werk zal in de beginfase zijn; een gat dichtrijden als onze mannen niet meezitten of een keer meespringen om ze in de kopgroep te krijgen. Daarna is het een kwestie van vechten tot de laatste beklimming, zo zuinig mogelijk de etappe uitrijden en niet helemaal opgebrand raken."