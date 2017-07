Vooruitblik Touretappe 6: 'Het wordt weer chaos in de laatste kilometers

Etappe 6: Vesoul – Troyes

Vlakke rit, 216 kilometer

Het peloton start om 12.25 uur. De verwachte aankomsttijd is tussen 17.15 en 17.45 uur.

5 grootste favorieten voor de dagzege: Marcel Kittel (Quick-Step Floors), André Greipel (Lotto Soudal), Arnaud Démare (Français des Jeux), Alexander Kristoff (Katusha), Nacer Bouhanni (Cofidis)

Tom Leezer, renner van Lotto-Jumbo, over de etappe: "In deze streek van Frankrijk is het meer open en heb je kans dat de wind een rol gaat spelen. Ondanks de eerste finish bergop dinsdag zijn de verschillen in het klassement nog vrij klein en wordt het weer wurmen en chaos in de laatste kilometers."

"De aankomst in Troyes loopt iets omhoog. Bij wind in de rug is een vroege aanzet net vol te houden tot op de meet, maar bij wind tegen is het beter om van achteren uit de slipstream te komen. Alles draait voor de sprinters om timing. Dat is het belangrijkst en tegelijkertijd ook het moeilijkst."