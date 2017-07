Vooruitblik Touretappe 5: 'Mooi om al vroeg aankomst bergop te hebben'

Etappe 5: Vittel-La Planche des Belles Filles

Bergrit, 160 kilometer

Het peloton start om 13.20 uur. De finish wordt tussen 17.05 en 17.25 uur verwacht.

5 grootste favorieten voor de dagzege: Chris Froome (Team Sky), Nairo Quintana (Movistar), Richie Porte (BMC), Fabio Aru (Astana), Alberto Contador (Trek-Segafredo).

Tristan Hoffman, ploegleider Bahrain-Merida, over de etappe: "La Planche des Belles Filles is met zes kilometer niet al te lang, maar wel flink steil; een heel lastige finish. Het is in het tweede deel van de etappe sowieso al constant klimmen en dalen. Voor mij is Chris Froome deze Tour de absolute favoriet. Het zou zomaar kunnen dat hij meteen zijn slag wil slaan en dat Team Sky er aan de voet van de slotklim een klap op gaat geven."

"Nairo Quintana heeft de Giro d'Italia in de benen en zal in het begin van de ronde waarschijnlijk meer gaan volgen en pas richting de slotweek aan aanvallen gaan denken. Ik vind het wel mooi dat er zo vroeg in de ronde een aankomst bergop op het programma staat. Het betekent dat de klassementsrenners meteen in orde moeten zijn, anders lopen ze tegen een paar minuten tijdverlies aan. Na deze rit volgen twee dagen voor de sprinters dus de kopmannen kunnen hier heel diep gaan."