Vooruitblik Touretappe 4: Wint Kittel ook in Vittel?

Etappe 4: Mondorf-les-Bains – Vittel

Vlakke rit 207 kilometer

Het peloton start om 12.20 uur. De verwachte aankomsttijd is tussen 17.00 en 17.25 uur.

5 grootste favorieten voor de dagzege: Marcel Kittel (Quick-Step Floors), André Greipel (Lotto Soudal), Mark Cavendish (Dimension Data), Arnaud Démare (Français des Jeux), Peter Sagan (Bora-Hansgrohe).

Tom Leezer, renner van Lotto-Jumbo, over de etappe: "Er zitten een paar oplopende stukken in de finale, maar dit wordt normaal gesproken gewoon een massasprint. De hectiek zal onderweg weer groot zijn met de treintjes van de sprinters en die van de klassementsrenners. Op vijftig kilometer van de finish willen de kopmannen al op de eerste rijen in positie zitten met hun ploeg. Zo ontstaat er stress in het peloton."

"Eigenlijk is het nergens voor nodig, maar je wordt gedwongen erin mee te gaan anders kom je gewoon niet meer op die voorste rijen. Het beste is om gebruik te maken van de teams van de klassementsmannen en pas in de laatste vijf kilometer met je ploeg in de wind te komen rijden. Maar dat zijn allemaal ideale scenario’s en die heb je vaak niet in de sprint. Het kan ook zomaar zijn dat net als vorig jaar de treintjes kapot worden gereden en de spurters het in de laatste kilometers zelf moeten uitzoeken, en dan wordt het chaos."