Vooruitblik Touretappe 3: 'Aankomst voor mannen als Sagan en Matthews'

Etappe 3: Verviers – Longwy

Heuvelrit, 212 kilometer

Het peloton start om 12.25 uur. De verwachte aankomsttijd in Luik is tussen 17.05 en 17.35 uur.

5 grootste favorieten voor de dagzege: Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), Michael Matthews (Team Sunweb), Philippe Gilbert (Quick-Step Floors), Greg Van Avermaet (BMC), John Degenkolb (Trek Segafredo).

Tristan Hoffman ploegleider Bahrein-Merida, over de etappe: "Dit gaat een pittig dagje worden. Ik heb vroeger als renner vaak de Ronde van Luxemburg gereden en er trainingskampen gedaan; het is er geen meter vlak. Normaal gesproken is de aankomst te zwaar voor de echte sprinters. Ik denk ook dat de slotheuvel van dik anderhalve kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van bijna zes procent te lastig voor hen gaat zijn."

"Dit is meer een aankomst voor mannen als Peter Sagan en Michael Matthews. Wellicht dat Alexander Kristoff het net kan overleven. De klassementsrenners zullen ook van voren zitten, want die willen hier geen tijd verliezen. Ik verwacht dat de ontsnapping teruggepakt gaat worden en dat we een sprint van een uitgedund peloton gaan zien."