Vooruitblik Touretappe 2: 'Veel druk op eerste sprintersetappe'

Etappe 2: Düsseldorf - Luik, vlakke rit over 203,5 kilometer

5 grootste favorieten voor dagzege: Marcel Kittel (Quick-Step Floors), André Greipel (Lotto Soudal), Mark Cavendish (Team Dimension Data), Nacer Bouhanni (Cofidis), Peter Sagan (Bora-Hansgrohe).

Tom Leezer: "We kunnen ons gaan opmaken voor de eerste massasprint van de ronde. Iedereen is nog fris en de pikorde onder de spurters is nog niet bepaald. In dit gebied rond de Duits-Belgische grens en Luik kom ik geregeld met trainen. Als de trend van de laatste jaren zich doorzet, zullen de vluchters weinig voorsprong krijgen van de sprintploegen. Er zijn voor de spurters deze Tour behoorlijk wat kansen en dus hebben ze allemaal een knecht mee die als enige taak heeft om de kopgroep binnen handbereik te houden. Het is de eerste kans en dus zal er veel druk op staan, alle sprinters willen meteen scoren. Het is mijn taak om als een-na-laatste man in ons treintje lead out-man Robert Wagner en onze sprinter Dylan Groenewegen in stelling te brengen. Het liefst tot in de slotkilometer of zelfs tot aan de laatste vijfhonderd meter."

Start: 12.30 uur

Verwachte aankomst: 17.14 uur