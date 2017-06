Vooruitblik Touretappe 1: 'Martin wil vlammen voor eigen publiek'

Etappe 1: Düsseldorf – Düsseldorf

Individuele tijdrit 14 kilometer

5 grootste favorieten voor dagzege: Tony Martin (Katusha), Jos van Emden (Lotto-Jumbo), Primoz Roglic (Lotto-Jumbo), Stefan Küng (BMC), Jonathan Castroviejo (Movistar).

Tristan Hoffman, ploegleider Bahrain-Merida, over de etappe: "Mooi dat Duitsland weer op de kaart wordt gezet. De aandacht voor de Tour is er een tijdje een stuk minder geweest, maar de afgelopen jaren zijn er veel goede Duitse renners doorgebroken. Ze verdienen deze Tourstart. Het is ook dicht bij de Nederlandse grens en dus zullen er ook veel Hollanders op afkomen.

"Tony Martin is zeker een van de kanshebbers voor de gele trui, al is de afstand wellicht iets te kort voor hem. Hij zal in elk geval voor eigen publiek willen vlammen. Onder de klassementsrenners verwacht ik geen al te grote verschillen, al zal het me niets verbazen als Chris Froome net als vorig jaar in de openingsweek gaat proberen een dertigtal seconden op zijn concurrenten te pakken zodat hij met voorsprong aan de eerste bergetappe kan beginnen."