Ajax met Neres tegen Rosenborg, Sanchez buiten selectie

Neres krijgt van trainer Marcel Keizer rechts voorin de voorkeur boven Justin Kluivert, die afgelopen zaterdag in de met 2-1 verloren Eredivisie-ouverture tegen Heracles Almelo nog wel aan de aftrap verscheen.

Neres kreeg dit seizoen nog nauwelijks speeltijd, maar viel wel sterk in tijdens de uitwedstrijd tegen OGC Nice in de derde voorronde van de Champions League. Keizer kondigde woensdag al aan dat hij ging rouleren in de komende twee duels binnen vier dagen. Ajax ontvangt zondag FC Groningen in competitieverband.

De afwezigheid van Sanchez tegen Rosenborg is het gevolg van de transferperikelen rond de verdediger. Tottenham Hotspur zou hem voor 40 miljoen euro willen overnemen, maar naar verluidt verlangt Ajax 50 miljoen euro. Sanchez zou zelf wel al akkoord zijn met de Londense club over een contract voor vijf jaar.

De 21-jarige Colombiaan was donderdagmiddag ook niet present in het Hilton Hotel in Amsterdam, waar de Ajax-selectie verzamelde in de aanloop naar het belangrijke duel met de Noorse koploper.

Viergever

Het ontbreken van Sanchez houdt in dat Nick Viergever net als zaterdag doorschuift naar het centrum van de verdediging, waardoor Mitchell Dijks, die aanvankelijk nog mocht vertrekken bij Ajax, wederom als linksback fungeert.

Op Neres na behoren verder de gebruikelijke namen tot de eerste elf. Klaas-Jan Huntelaar en Frenkie de Jong moeten wederom genoegen nemen met een plek op de bank.

Bij Rosenborg staat Nicklas Bendtner in de punt van de aanval. De 29-jarige Deen stond in het verleden bij onder meer Arsenal en Juventus onder contract.

Ajax-Rosenborg start donderdag om 20.45 uur in de Johan Cruijff Arena en staat onder leiding van de Schotse scheidsrechter Craig Thomson. De return is volgende week donderdag om eveneens 20.45 uur in Noorwegen.

De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de groepsfase van de Europa League.

Opstelling Ajax: Onana; Veltman, De Ligt, Viergever, Dijks; Schöne, Van de Beek, Ziyech; Neres, Dolberg en Younes.

Opstelling Rosenborg: Hansen; Hedenstad, Bjordal, Skjelvik, Meling; Jensen, Konradsen, Midtsjo; Jevtovic, Bendtner en De Lanlay.