Feyenoord gehuldigd op Coolsingel door ruim honderdduizend fans

Trainer Giovanni van Bronckhorst zei trots te zijn op iedereen. "Dat wij hier als Rotterdammers dit feest met z'n allen beleven."

Lee Towers zong de uitzinnige fans toe vanaf het bordes op het Stadhuisplein met zijn grote hit You'll never walk alone. De fans sprongen zo hard mee, dat de grond trilde.

Rond 12.30 uur was de huldiging voorbij waarna de meeste mensen weer vertrokken uit de vooraf opgebouwde vakken. De politie riep een uur eerder nog op om niet meer naar de binnenstad te komen omdat er geen plek meer vrij was. Het Stadhuisplein was zelfs rond 9.00 uur al vol.

NL Alert

Ook andere locaties, waar de huldiging op grote schermen te volgen was, stroomden snel vol. Er werd zelfs een NL Alert bericht uitgestuurd waarin mensen werden gewaarschuwd niet naar Rotterdam te gaan.

De Rotterdamse wethouder Adriaan Visser (Sport) verwachtte tussen de honderdduizend en tweehonderdduizend mensen bij de huldiging. "Maar niemand weet het precies", zei hij. Visser hoopte op een herhaling van de menigte van zondag.

Blokkades

Er werden veel veiligheidsmaatregelen genomen om de festiviteiten in goede banen te leiden. De ME was vroeg in de ochtend zichtbaar aanwezig.

Op strategische plaatsen stonden vuilniswagens opgesteld en werden wegen voor verkeer geblokkeerd. Daarvoor waren onder meer betonblokken gebruikt. Bijna alle tramlijnen moesten omgeleid worden. Metro's reden als normaal, maar stopten niet op station Stadhuis.

De menigte werd gestructureerd via een omweg naar en van locaties in de binnenstad gedirigeerd. Op het stadhuis wapperde de Feyenoord-vlag. Tassen en rugzakken mochten niet worden meegenomen naar het plein.