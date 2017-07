'Kies voor grote maar weinig meubels in klein huis'

Interieurstyliste Chris Mertens raadt aan om grote meubels te nemen, maar niet te veel meubels. "Als je allemaal kleine dingen neerzet, oogt je interieur gauw rommelig. Door grotere meubels te nemen, houd je overzicht. Het is slim om 'gecombineerde' meubels te kopen, zoals een eettafel die je ook als bureau kan gebruiken of een bank die je 's avonds uit kan klappen tot bed."

"Neem een grote dichte kast, dus niet eentje waar je het servies in kan zien staan", vertelt Mertens. "Een open kast oogt gauw rommeliger en daardoor je kamer voller. Zet ook niet je bank tegen de muur maar er zo'n tien centimeter vanaf. Hierdoor is er meer 'lucht' in huis en lijkt het ruimer."

Als je meer ruimte in je huis wil creëren, adviseert Mertens om grote spiegels op te hangen. "Hierdoor reflecteer je de ruimte en lijkt je woonplek ook weer groter." Als je hoekjes wil maken in je kamer, raadt Mertens aan om dichte kasten als muren te gebruiken. "Dat is nog efficiënt ook."

Muren

Qua kleuren op de muren, zegt interieurstylist Tim de Boer van Atelier 09, dat je beter voor lichte en koele kleuren kunt gaan. "Of poederkleuren, zoals grijs, blauw en groen. Warme kleuren zoals rood komen als het ware op je af en maken je ruimte kleiner. Als je voor behang gaat, kun je het beste geen opvallend maar een minimalistisch patroon kiezen." Wil je toch een donkere kleur op je muur, dan raadt De Boer aan om maar één muur daarmee te beschilderen. Een lichte kleur kan je het beste juist op alle muren doen, want dat oogt volgens hem juist rustig. Het plafond kun je sowieso beter wit laten.

"Een vloer mag je wel donkerder nemen, mits je de vloer wel door het hele appartement laat doorlopen", vertelt De Boer. Als je in de ene kamer een vloerbedekking neerlegt en in de andere kamer laminaat, oogt je huis minder rustig en dus kleiner."

De Boer is het eens met Mertens dat je beter een paar grote meubels neer kunt zetten. "Kies ook voor meubels op ranke pootjes en zonder armleuningen, die zien er minder massaal uit. Ook kun je beter een grote hoekbank nemen dan een kleine bank met twee fauteuils."

Licht

Volgens De Boer is veel licht ook belangrijk in een klein huis. "Hang inbetween-gordijnen op, die laten meer licht door dan hele dikke gordijnen. Zet ook lampen in donkere hoeken van je kamer, zodat alles goed verlicht is. Het is ook belangrijk om af te wisselen met plafond-, staan- en hanglampen, zodat er niet te veel schaduwen in je huis ontstaan."

Zowel Mertens en De Boer geven als laatste tip om je muren in dezelfde kleuren te schilderen als de meubels die ervoor staan. "Heb je een groene bank, schilder je muur dan een tint donkerder of lichter in diezelfde kleur. Zo vallen je meubels een beetje weg en creëer je meer ruimte."