Verhuizen zonder zorgen: deze dingen moet je niet vergeten

In het geval van verhuizen is een goede voorbereiding het halve werk. "We raden verhuizers altijd aan om een goede planning te maken voordat ze verhuizen. Breng alle stappen in kaart, zodat de verhuizing soepel verloopt", vertelt Janneke de Pont van Homedeal. Een gedegen planning stel je op aan de hand van checklists.

"Een van de meest gestelde vragen over verhuizen is de dag waarop je dit het best kunt doen", vertelt De Pont. "Wanneer mensen bereid zijn om doordeweeks een dag vrij te nemen, dan is dit de beste optie. In het weekend rekenen de meeste verhuisfirma’s namelijk een extra toeslag. Op zaterdag is dit gemiddeld 25 procent extra en op zondag zelfs 75 procent. We raden mensen dus aan om deze verhuisdag zorgvuldig te plannen."

Een verhuizing is in een aantal fasen in te delen. Een paar maanden van tevoren lijkt de verhuizing nog ver weg, maar er kan al veel geregeld worden voor de dag zelf. Bepalen of je een verhuisservice nodig hebt en het alvast verzamelen van handige spullen, zoals dozen, dekens en touwen.



"Vaak vergeten mensen een tijdelijke parkeervergunning aan te vragen voor een verhuislift", aldus De Pont. Een compleet andere, maar zeker ook belangrijke zaak is het plannen van een afscheidsfeest, mocht je dat willen geven. "Het is bewezen dat mensen gemakkelijker aan iets nieuws kunnen beginnen als ze het oude hebben afgesloten", zegt psycholoog Christel Westgeest. Zie je dat niet zitten, zorg dan dat je te zijner tijd wel bewust afscheid neemt van je buren en omgeving. "Veel mensen die veel zijn verhuisd, zeggen dat dat stilstaan belangrijk voor ze was."

Een maand voor de verhuizing

Een maand voor de verhuizing is het van belang om mensen en bedrijven op de hoogte stellen. Denk hierbij aan verzekerings-, gas-, water- en elektriciteitsmaatschappijen, maar ook vrienden en familie die een helpende hand kunnen bieden.



Wat veel mensen nog weleens vergeten is dat niet alleen zijzelf gespannen zijn bij het verhuizen. De Pont: "Kinderen en huisdieren raken ook gestrest van een verhuizing. Om ongelukken en nare ervaringen te voorkomen, raden we daarom aan om een oppas te regelen voor je kroost."



"Verhuizen staat in de top 10 van meest stressvolle gebeurtenissen", aldus Westgeest. "Dit gaat op voor zowel volwassen als kinderen. Neem hen mee in het proces. Zet alvast een verhuisdoos in of naast hun kamer, waar ze af en toe wat in doen."

Start een paar weken van tevoren ook alvast met het weggooien van spullen die niet mee hoeven naar het nieuwe huis. Zoals mensen die vaker zijn verhuisd wel weten: je hebt altijd meer spullen dan je denkt. "Belangrijk is ook om de maten van de deur- en raamkozijnen van je nieuwe huis en de te verhuizen meubels op te meten. Deze meubels moeten wel door je deuren en ramen passen", adviseert De Pont.

Een paar weken voor de verhuizing

Twee weken voor de verhuizing kun je van start gaan met inpakken. Met dit voorwerk bespaar je de verhuizers veel werk. Schaf verhuisdozen aan, waarover je zware spullen verdeelt. Inkoppertje, maar toch: stop bijvoorbeeld niet enkel boeken in een doos.



Vergeet de dozen niet te labelen en te noteren in welke kamer ze horen. Berg belangrijke papieren op die je in de weken voor je verhuizing tegenkomt en zorg alvast voor parkeergelegenheid voor de verhuiswagen.

Een paar dagen voor de verhuizing

Vrij nemen op de dag van de verhuizing zelf is essentieel, maar het is handig om je agenda in de dagen daarvoor ook zoveel mogelijk leeg te maken zodat je alles in kunt pakken. Bewaar schroeven en dergelijke van gedemonteerde meubels in een plastic zakje en bevestig ze eraan. Zorg ervoor dat alle meubels goed gedemonteerd zijn. Dit kan schade aan muren en deuren voorkomen. Haal de gordijnen weg, verwijder lampen en maak alvast zoveel mogelijk schoon.

Op de dag voor de verhuizing is de stress waarschijnlijk flink opgelopen. Zorg dat je goed voorbereid bent door alvast tassen in te pakken met spullen - inclusief eten en drinken - die nodig zijn voor de komende twee dagen en zorg dat alle gezinsleden een slaapplek hebben. Het liefst elders, zodat de oude woning grondig schoongemaakt kan worden. Reserveer een parkeerplaats voor de verhuiswagen door je eigen auto en die van de buren er te plaatsen. Zet de wasmachine vast met de trommelbeveiliging en neem de meterstanden op.

De dag zelf

Eenmaal aangekomen in je nieuwe huis is het zaak om de spullen zo snel mogelijk in de juiste kamer neer te zetten, zo zorg je dat het bewoonbaar wordt. Een duidelijke taakverdeling tussen de helpers is belangrijk om alles op rolletjes te laten lopen. Gordijnen ophangen? Begin dan met de slaapkamer.



Vergeet tijdens al je geregel niet te kijken naar wat je kind nodig heeft. "Maak het veilig en vertrouwd", adviseert Westgeest. "Herkenbare punten, zoals de lakens van de oude slaapkamer."

Na de verhuizing

Na de verhuizing zijn er nog een aantal administratieve zaken die geregeld moeten worden. Als je dat nog niet geregeld hebt: geef je nieuwe adres door aan de gemeente. Dit moet binnen vijf dagen, anders is het mogelijk dat je een boete krijgt die kan oplopen tot 325 euro. Heb je de meeste spullen na het verhuizen gecheckt op schade, maar kom je toch nog wat tegen dat tijdens het verhuisproces gebeurd is? Dit kun je uiterlijk veertien dagen na je verhuizing bij het verhuisbedrijf melden.

Je hebt er misschien weinig zin in door de gespannen situatie, maar om te wennen is het raadzaam om oude gewoonten om te zetten in nieuwe. Westgeest: "Het is heel goed om in ieder geval een uur per week bezig te zijn met iets nieuws. Buig de spanning bijvoorbeeld om in een hobby of een sportclub."

